“L’Italia riparte Palermo ti aspetta”, nuovo francobollo promuove la città d’arte capoluogo della Sicilia

Oggi Poste Italiane ha emesso sei francobolli ordinari appartenenti alla serie tematica “il patrimonio naturale e paesaggistico”, dedicati ad altrettante tra le più importanti città d’arte italiane, tra cui Palermo.

I francobolli, del valore di 1,10 euro sono dedicati alla ripartenza del turismo nelle città di Roma, Milano, Firenze, Venezia, Napoli e, appunto, Palermo.

L’immagine del francobollo della serie turistica dedicato al capoluogo siciliano è tratta da una foto scattata all’alba, successivamente acquarellata e selezionata dal Poligrafico di Stato, e riporta la dicitura: “L’Italia riparte Palermo ti aspetta”.

“Ringrazio Poste Italiane – dichiara il sindaco, Leoluca Orlando – per aver emesso un francobollo che ritrae un luogo dei più suggestivi, simbolo nel mondo di Palermo. In queste settimane la città sta riacquisendo, dopo la terribile crisi pandemica, la sua importante attrattività turistica. Spero vivamente che il messaggio lanciato da Poste Italiane “L’Italia riparte – Palermo ti aspetta” sia di buon auspicio per ritornare a vivere, dopo tanti sacrifici, una dimensione di normalità”.