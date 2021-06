Traumi midollo spinale-cervello. Mercoledì 23 giugno, conferenza stampa di progetto “Mielolesioni traumatiche e non – percorso clinico e riabilitativo”

Mercoledì 23 giugno, alle ore 11, a Villa Magnisi, via Rosario da Partanna n. 2, (sede dell’Ordine dei Medici Chirurghi ed Odontoiatri della Provincia di Palermo) avrà luogo la conferenza stampa di presentazione del progetto “Mielolesioni traumatiche e non – percorso clinico e riabilitativo”.

“Le mielolesioni – spiega il Dr. Antonio Iacono responsabile del progetto e del Trauma Center di Villa Sofia – sono lesioni del midollo spinale che causano l’interruzione delle vie ascendenti e discendenti che collegano il midollo spinale al cervello e portano a gravi deficit motori e sensitivi”.

Alla conferenza che si svolgerà nel rispetto delle norme di contenimento alla diffusione del Covid-19, sono previsti, tra gli altri, gli interventi del responsabile scientifico del progetto – Direttore Trauma Center dell’Azienda Ospedali Riuniti “Villa Sofia-Cervello” dr. Antonio Iacono; dell’assessore regionale della Salute Ruggero Razza; dell’assessore regionale della Famiglia, delle politiche sociali e del lavoro Antonio Scavone; dell’assessore regionale dell’Istruzione e della formazione professionale Roberto Lagalla; del Direttore Generale dell’A.O. Ospedali Riuniti “Villa Sofia – Cervello” di Palermo Walter Messina; del Direttore Generale dell’Azienda Sanitaria Provinciale di Palermo Daniela Faraoni; del Direttore dell’USR Stefano Suraniti; del Presidente dell’Ordine dei Medici di Palermo Salvatore Amato; del Presidente dell’Ars Gianfranco Miccichè; dei deputati regionali Alessandro Aricò, Giuseppe Lupo e Salvatore Lentini; del Vice Sindaco di Palermo Fabio Giambrone; del Presidente nazionale FAIP, Federazione delle Associazioni Italiane Para-Tetraplegici, Vincenzo Falabella, del Presidente della Fondazione Giglio, Giovanni Albano, del Presidente Regionale CittadinanzAttiva Giuseppe Greco; del Presidente del Palermo Football Club Dario Mirri, del Presidente C.S.A.In. Palermo (Centri Sportivi Aziendali e Industriali) Eros Lodato, del presidente U.S. Acli Giovanni Imburgia; del Vice Presidente del Comitato italiano paraolimpico in Sicilia e delegato siciliano della Federazione Italiana nuoto paraolimpico Ninni Gambino, del Rettore dell’Università degli Studi di Palermo, del professore di Scienze Psicologiche, Pedagogiche, dell’Esercizio Fisico e della Formazione Antonio Palma e del Dr. Giovanni Caramazza Coordinatore di Educazione Motoria, Fisica e Sportiva USR Sicilia. Partner istituzionali del progetto sono: l’assessorato regionale della Salute; l’assessorato regionale dell’Istruzione e della formazione professionale; l’assessorato regionale della Famiglia, delle politiche sociali e del lavoro; l’Ufficio Scolastico Regionale, il Comune di Palermo e il Comune di Catania, l’Ordine dei medici di Palermo, la FAIP, Federazione delle Associazioni Italiane Para-Tetraplegici, CittadinanzAttiva, l’Università degli Studi di Palermo; il CONI; l’Associazione Medico Sportiva Palermo; l’Azienda Ospedali Riuniti “Villa Sofia-Cervello” e l’Asp 6 con la collaborazione delle società di promozione sportiva U.S. Acli e C.S.A.In. Palermo. Le azioni saranno realizzate con il supporto tecnico della società di servizi aggiudicataria del bando di progetto, la New Service Srl e il supporto del Palermo F.C. L’iniziativa sarà trasmessa in diretta sul profilo Facebook del progetto.