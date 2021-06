Banca della Terra. Scilla: «Con il secondo bando in concessione oltre 449 ettari di terreno agricolo ai giovani siciliani»

Obiettivo rafforzare le opportunità occupazionali e di reddito delle aree rurali sostenendo giovani imprenditori in Agricoltura.

«Oltre 449 ettari di terreno agricolo per supportare i giovani agricoltori. È in questa direzione che va il secondo bando “Banca della Terra” che rende possibile la concessione di terreni in comodato ventennale, rinnovabile, a giovani siciliani intenzionati ad investire in agricoltura».

Così l’assessore regionale all’Agricoltura, sviluppo rurale e pesca mediterranea Toni Scilla anticipa i contenuti del secondo bando “Banca della Terra” in via di pubblicazione.

Sono in tutto 449.77.76 gli ettari di terreno che saranno affidati con il secondo bando, di questi 419.16.28 ettari fanno parte del patrimonio dell’amministrazione regionale e 30.61.48 ettari sono di proprietà delle ASP: si tratta di terreni che saranno assegnati con l’obiettivo di rafforzare le opportunità occupazionali e di reddito delle aree rurali. Con il primo bando sono stati assegnati 430 ettari a 12 aziende agricole guidate da altrettanti imprenditori under 41.

«Il Governo guidato dal presidente Musumeci vuole così consentire ai giovani aspiranti imprenditori agricoli di avere l’elemento essenziale di produzione – continua Scilla -. In questo modo sarà anche agevolata la valorizzazione del patrimonio agricolo forestale sottratto all’improduttività, con particolare riguardo a quello di proprietà pubblica e/o privata, incolto e/o abbandonato».