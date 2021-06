Comuni siciliani ai 9 prefetti, subito riunione con i parlamentari nazionali di ciascuna provincia.

Assemblea straordinaria dei sindaci, deciso un incontro urgente con deputazione nazionale siciliana, presidente Musumeci e con i ministri per il Mezzogiorno, dell’Economia e dell’Interno.

“Dall’assemblea dei sindaci – ha detto il presidente dell’ANCI Sicilia, Leoluca Orlando a conclusione dell’incontro svoltosi giovedì sera – è emerso un coro unanime che ha evidenziato il disagio e la sofferenza dei comuni in Sicilia”.

I sindaci della Sicilia hanno manifestato l’urgenza di sviluppare azioni concrete nei confronti della Regione e dello Stato. “Chiederemo ai 9 prefetti dell’Isola– dichiara Orlando – di consentire nei prossimi giorni un incontro tra la deputazione nazionale siciliana e i sindaci delle relative province i quali, in questa occasione, presenteranno le delibere approvate in consiglio comunale con cui vengono esposte le criticità finanziarie degli enti locali. Sottolineiamo che non parteciperemo alla prossima riunione della Conferenza Regione-Autonomie locali se non saranno inserite risorse adeguate per i comuni.

Chiederemo, inoltre, un incontro urgentissimo al Presidente della Regione, nella speranza di ottenere risposte concrete sul Fondo perequativo e sul Fondo investimenti 2020. Contestualmente una richiesta di incontro sarà inviata anche ai ministri per il Mezzogiorno e dell’Interno e al vice ministro dell’Economia”.

A conferma del gravissimo disagio dei comuni siciliani, nel corso dell’assemblea, è stata ipotizzata e verrà esaminata la possibilità di azioni giudiziarie da parte del sistema dei comuni nei riguardi del Governo nazionale e del Governo regionale.