Comunità montane siciliane, vicepresidente Regione Armao incontra una delegazione di sindaci dell’Uncem su assegnazione fondi

Razionalizzazione urgente delle assegnazioni dei fondi regionali e statali a Comuni e Comunità montane della Sicilia, Armao convoca tavolo tecnico coinvolgendo commissione “Politiche della Montagna” in seno alla Conferenza delle Regioni.

Il vicepresidente della Regione Siciliana ed assessore all’Economia Gaetano Armao ha incontrato una delegazione di sindaci dell’UNCEM Sicilia (l’Associazione che riunisce i comuni montani).

Alla riunione ha preso parte anche il dirigente generale della Funzione Pubblica, Margherita Rizza, per discutere dei problemi delle comunità montane siciliane particolarmente colpite dal difficile momento congiunturale, dovuto anche agli effetti della pandemia.

In particolare la delegazione Uncem (composta dal presidente regionale e sindaco di Castelbuono Mario Cicero, dal sindaco di Montelepre Maria Rita Crisci e Bompietro Piercalogero D’Anna accompagnati dal presidente della So.Svi.Ma. Alessandro Ficile) ha evidenziato l’esigenza di razionalizzazione delle assegnazioni dei fondi della montagna assegnati ai comuni montani siciliani, nonché la necessità di rivedere i criteri a livello nazionale per l’assegnazione delle risorse di pertinenza delle comunità montane.

A tale scopo, il vicepresidente Armao ha comunicato la convocazione di un tavolo tecnico composto dai dipartimenti regionali competenti (Risorse agricole, Funzione Pubblica e Finanze) e l’Uncem, coinvolgendo anche la presidenza della commissione “Politiche della Montagna” in seno alla Conferenza delle Regioni per affrontare in maniera puntuale ed incisiva i temi sollevati dalle comunità montane.

Il vicepresidente Armao ha inoltre inviato una lettera al ministro per le Autonomie Maria Stella Gelmini per sottolineare i disagi delle comunità montane siciliane che necessitano un confronto con il Governo su alcuni importanti temi, a cominciare dal mancato riconoscimento degli svantaggi connessi alla condizione di insularità nonché della rideterminazione dei criteri di assegnazione delle risorse statali sulla montagna.