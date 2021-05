“NO G20″, sabato a Catania assemblea nazionale al Bastione degli Infetti

Sabato 29 maggio, a Catania, alle ore 17, presso il Bastione degli Infetti, in via Torre del Vescovo, si svolgerà l’ assemblea nazionale indetta dal Coordinamento Siciliano No G20-Catania.

La manifestazione è aperta a tutte e tutti in vista del G20 che si terrà a Catania il 22 e il 23 giugno 2021 sul tema dell’ Istruzione – dalla scuola all’ Università – e del lavoro.

Scopo dell’assemblea è condividere insieme un percorso di organizzazione e di lotta. L’ assemblea si svolgerà in parte in presenza e in parte on line.

“No al G20” vuole dar voce a chi non ha diritto di rappresentanza nei fori mondiali e continua a credere che un altro mondo è possibile difendendo i territori dal saccheggio e dall’espropriazione delle élite che governano il pianeta; per continuare a lottare qui in Sicilia per il diritto all’istruzione e al lavoro per tutte e tutti, per un’economia equa e sostenibile, per la promozione dei diritti sociali e di una scuola pubblica realmente democratica e partecipata, per la pace e il disarmo, contro le infiltrazioni criminali e in difesa dei diritti delle sorelle e fratelli migranti; per rivendicare il rispetto dei diritti democratici e costituzionali, contro ogni deriva tecnocratica e oligarchica.

Invitiamo tutte le realtà e i soggetti che in questi anni si sono battuti contro la privatizzazione della scuola e del sapere, studenti, lavoratori della scuola e genitori, contro l’attacco costante al mondo del lavoro, contro il MUOS e le grandi opere nell’Isola (il Ponte sullo Stretto ecc.), i crimini socio ambientali che hanno investito i territori (le mega discariche di rifiuti, i poli chimici e petroliferi inquinanti, le trivellazioni in terra e mare aperto), le politiche economiche neoliberiste e i loro effetti in termini di perdita di diritti e precarietà; tutte e tutti coloro che hanno manifestato contro il razzismo a difesa dei diritti dei migranti, a promuovere una grande manifestazione di protesta nei giorni in cui saranno presenti in Sicilia i ministri del Lavoro e dell’Istruzione del G20.