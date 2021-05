Infrastrutture, Barbara Floridia: “A Milazzo quasi 8 milioni portualità turistica”. Cappadona AGCI, “Bene investimenti in Costa Tirrenica, zona Zes e sviluppo turismo”

Sottosegretario Floridia: “Quasi 8 milioni di euro dal Ministero delle Infrastrutture per la Porta del Mare di Milazzo. Un progetto a servizio della portualità turistica”.

“Il ministero delle Infrastrutture e della mobilità sostenibile ha ammesso il finanziamento, per quasi 8 milioni di euro, del progetto del Comune di Milazzo per la riqualificazione della “Porta del Mare”, annuncia il Sottosegretario Barbara Floridia.

“Queste importanti risorse, che rientrano nell’ambito del programma di azione e coesione complementare al Pon ‘Infrastrutture e reti’ 2014-2020, consentiranno di rilanciare i Molini Lo Presti, che peraltro ricadono in area ZES, riqualificando al tempo stesso gli spazi del porto di Milazzo” spiega Floridia.

“Con l’attuazione di questo progetto di ampio respiro, presentato dalla precedente amministrazione comunale, si creerà nel porto milazzese un sistema integrato che raccoglierà tutti i servizi che ricadono in quell’area e che attualmente si trovano sul molo Marullo. Milazzo avrà così una zona a servizio della portualità turistica”.

“Bene investimenti in Costa Tirrenica, zona Zes e a forte vocazione turistica. Doveroso esprimere soddisfazione, sostenere pubblicamente e promuovere tutte le iniziative, come questa, necessarie per finanziare finalmente infrastrutture determinanti per lo sviluppo economico della Sicilia”, commenta Michele Cappadona, vicepresidente GAL Tirrenico e presidente AGCI Sicilia. “La nostra centrale cooperativa ha sempre sostenuto l’importanza tanto della riqualificazione che della valorizzazione mirata dei territori strategici. La costa tirrenica merita investimenti importanti, che sappiano imprimere un forte impulso propulsivo. Ora più che mai in questo momento di grande emergenza. Decisivo non attendere eventi episodici ma inaugurare una stagione politica ‘dei fatti’, che veda l’attivazione e l’intensa utilizzazione di tutti gli strumenti finanziari e metta in gioco tutti i possibili attori di crescita locale: Gal, Zes, Zfm, comuni, imprese e Terzo Settore”.