ZTL diurna Palermo, Giusto Catania: “Riattivata dal 1° giugno, siamo in zona gialla”. Marianna Caronia: “Orlando sordo a disperazione cittadini”

Cesserà a fine maggio la sospensione della ZTL diurna a Palermo.

Su disposizione del sindaco, Leoluca Orlando e dell’assessore alla Mobilità, Giusto Catania, la ZTL centrale diurna (da Lunedì a Venerdì dalle 8.00 alle 20.00) sarà riattivata a partire dal 1 giugno 2021.

“Con l’avvio della cosiddetta zona gialla – spiega Giusto Catania – non sussistono le ragioni per prorogare ulteriormente la sospensione della ZTL, tuttavia si è scelto di emettere un’ordinanza che proroga la sospensione fino al 31 maggio, al fine di di promuovere una comunicazione funzionale ed efficace alla cittadinanza. Alla luce dei provvedimenti del Governo nazionale che limitano la circolazione nelle ore serali e notturne, continuano a permanere le ragioni per mantenere sospesa la ZTL notturna”.

“La riattivazione della ZTL diurna e la preannunciata riattivazione di quella notturna quando cesserà il coprifuoco, sono la conferma del fatto che il sindaco Orlando è ormai del tutto sordo o insensibile alla disperazione dei cittadini” – dichiara la consigliera comunale di Forza Italia, Marianna Caronia. “Come per la Tari che non ha riscontro in servizi efficienti, da questa Amministrazione arrivano solo balzelli, tasse e attacchi alle categorie produttive, al commercio e alle famiglie”.

Per i possessori di pass ZTL i giorni di sospensione saranno recuperati e – entro un paio di giorni – la Sispi invierà comunicazione formale, ad ogni singola persona, con la quale sarà ricalcolata la nuova data di scadenza del pass.

Le persone che hanno già il pass scaduto, da domani potranno procedere al rinnovo (on-line e cartaceo) con validità a partire dal 1 giugno.