USB Catania alla manifestazione di sostegno al popolo della Palestina domenica 16 maggio

La federazione del sociale Usb catania aderisce e invita tutte e tutti a partecipare alla manifestazione a sostegno del popolo palestinese​ che si svolgerà domenica alle ore 18 in piazza Stesicoro.

Bombe di Israele su Gaza, lancio di razzi di Hamas verso Israele. Grandi manifestazioni di protesta a Gerusalemme.

Le tensioni si concentrano nel quartiere Sheik Jarrah dove alcune famiglie palestinesi sono state sfrattate. Il quartiere si trova a Gerusalemme Est, occupata dagli Israeliani dopo la guerra del 1967 e prende il nome dal medico del Saladino, il condottiero curdo che nel 1187 riconquistò Gerusalemme sconfiggendo i Crociati e fu sepolto in quest’area. Secondo la tradizione ebraica, in una grotta ai margini del quartiere è sepolto Simeone il Giusto (Shimon Hatzadik), un importante rabbino vissuto fra il terzo e il quarto secolo a.C. che secondo la Bibbia fu la persona che accolse Alessandro Magno quando entrò per la prima volta a Gerusalemme.

La Federazione del Sociale USB Catania aderisce al presidio di domenica 16 maggio che si svolgerà

in piazza Stesicoro con inizio alle 18, e invita tutte e tutti, nel rispetto delle normative anticovid, a partecipare alla manifestazione a sostegno del popolo palestinese nella lotta contro l’occupazione israeliana e ogni politica di sterminio, e per chiedere la fine immediata degli attacchi aerei e terrestri sulla Striscia di Gaza.