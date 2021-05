Distretto Pesca scrive a Quirinale, Chigi e Farnesina dopo ultimi spari vedetta libica verso navi siciliane

“Occorre trovare una soluzione definitiva per i pescatori di Mazara del Vallo”. Il presidente del Distretto della Pesca Carlino scrive al Capo dello Stato Mattarella, al presidente Draghi e al ministro per gli Affari Esteri Di Maio.

La Guardia Costiera Libica è intervenuta giorni fa sparando su motopesca italiane. Tripoli sottolinea come i tre pescherecci non si trovassero in acque internazionali, ma nella Zona di protezione della pesca creata da Muammar Gheddafi nel 2005, quando estese da 12 a 74 miglia la zona economica esclusiva libica.

Il presidente del Distretto della Pesca e Crescita Blu, Nino Carlino, a seguito di quanto accaduto lo scorso 6 maggio nel mare Mediterraneo, un’azione spropositata che ha comportato l’uso delle armi contro marittimi italiani inermi, ha scritto al presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, al presidente del Consiglio dei Ministri, Mario Draghi, e al Ministro degli Affari Esteri, Luigi Di Maio.

Nelle missive si fa riferimento alla pesca del gambero rosso, da sempre praticata nel Mediterraneo da poco più di 80 imbarcazioni, tutte di Mazara del Vallo, oggi divenuta particolarmente difficile. “Negli anni – scrive il presidente Nino Carlino – il Distretto della Pesca, coadiuvato sul piano scientifico dall’Osservatorio della Pesca del Mediterraneo e sostenuto dalle indicazioni delle nostre autorità diplomatiche, ha cercato di instaurare con i paesi rivieraschi varie forme di cooperazione mutuamente vantaggiose, in un dialogo con le varie comunità peschiere del Mediterraneo, tutte accomunate dagli stessi problemi. Senza voler entrare nel merito della legittimità della istituzione delle varie Zone Economiche Esclusive (ZEE), e di qualsiasi altra disposizione dei vari governi interessati non posso esimermi dal rappresentare nel modo più fermo e al tempo stesso accorato, una situazione divenuta col tempo sempre più difficile, fino al punto da minacciare non solo il lavoro dei nostri equipaggi ma anche la loro stessa vita.

La recente visita in Libia del presidente del Consiglio e del ministro degli Esteri ci aveva fatto ben sperare sulla possibilità di trovare delle soluzioni, concordate con le autorità libiche, alle legittime aspettative della marineria di Mazara del Vallo. Era pertanto – dichiara ancora il presidente Carlino – nei nostri vivi auspici l’attesa di una visita in restituzione da parte del Primo Ministro Libico, al fine di porre un ulteriore tassello al dialogo economico con l’Italia e, in particolare, un passo avanti nel delicato tema della pesca e della possibile cooperazione bilaterale nel settore.

Nello spirito – conclude il presidente del Distretto della pesca e Crescita Blu – di garantire ai marittimi di Mazara del Vallo lo svolgimento del loro prezioso lavoro in sicurezza, mi permetto di fare appello per un autorevole intervento affinchè questa eccellenza italiana possa avere un futuro. Ciò anche attraverso opportune formule di cooperazione con i potenziali partner della riva sud, a partire dalla Libia, per le quali il Distretto della Pesca è pronto ad attivarsi con adeguate proposte, atte a garantire una crescita armonica e sostenibile delle nostre rispettive comunità costiere.”

(Nella foto di copertina, Nino Carlino, presidente del Distretto della Pesca e Crescita Blu)