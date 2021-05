Trasporti. Assotir su ipotesi spostamenti di assessori in giunta Musumeci per il ritorno dell’ex Razza

Reazioni sulle voci di scambio di poltrone in giunta Musumeci per far rientrare l’ex Ruggero Razza, cui andrebbe la delega ai Trasporti, mentre Marco Falcone verrebbe “spostato” alla Salute. Micciché avrebbe precisato che gli assessori in quota Forza Italia non li decide il governatore.

Per quanto riguarda l’assessorato ai Trasporti, questa è la dichiarazione espressa da Pino Bulla, presidente del Centro Studi Assotir che ha sede a Catania e vice presidente nazionale di Assotir, alla notizia del possibile rimpasto proposto dal presidente della Regione Siciliana Nello Musumeci al presidente dell’ARS Giancarlo Miccichè.

«Spiace apprendere da fonti di stampa del tentativo di “spostare” l’attuale assessore regionale ai Trasporti su un altro fronte, e poco importa che l’intento sembra essere già naufragato. Il settore Trasporti racchiude in sé strategie e impostazioni con sfaccettature, spesso, così sottili da dover essere gestite con cultura e competenza specifica, ma anche con una buona dose di esperienza sul campo. Qualora sia stato lo stesso assessore che, alla ricerca di altro, avesse espresso o dato indicazioni in tal senso, siamo in grado di affermare che il settore dei “Trasporti” non è secondo a nessuno e merita grande attenzione nel rispetto sia istituzionale che imprenditoriale. Gli scivoloni a volte sono dolorosi».

(Nella foto, Pino Bulla, vicepresidente nazionale Assotir)