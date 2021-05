“Scrivere con la luce”, masterclass in streaming dell’Accademia del Cinema

Sarà Daniele Nannuzzi – “maestro di luce”, fra gli altri, in capolavori di Franco Zeffirelli, Liliana Cavani, Stephen King – uno dei più quotati e ispirati fotografi cinematografici italiani, ad aprire le masterclass dell’Accademia del Cinema.

Le masterclass sono organizzate dal consorzio universitario ARES, con sede a Palermo, insieme con AIC, l’Associazione Italiana Autori della Fotografia Cinematografica, organizzazione di prestigio e riferimento internazionali.

L’incontro si articolerà in tre sessioni e sarà trasmesso in streaming nelle giornate di lunedì 17, martedì 18 e mercoledì 19 maggio dalle 18 alle 20. Sarà possibile seguire Scrivere con la luce – questo il titolo della masterclass – sulla piattaforma on line di ARES. Il pacchetto integrale delle lezioni sarà poi messo a disposizione on line e accessibile da remoto in qualsiasi momento.

“Il progetto”, osserva il direttore artistico Federico Toscano di ARES, “è interamente sostenuto da capitale privato e nasce proprio nei giorni più bui della pandemia. Valorizzeremo le tante intelligenze cinematografiche siciliane nel ciclo di lezioni, che dopo l’esordio nei segreti antichi e moderni della direzione della fotografia, approfondirà pure la recitazione, la regia, la musica, il montaggio e tutto ciò che significa fare film negli anni Venti del ventunesimo secolo”.

Sarà siciliano, infatti, il docente chiamato a condurre la seconda masterclass, venerdì 4 e sabato 5 giugno, sempre a partire dalle 18: si tratta di animazione digitale e di Nico Bonomolo, bagherese, di cui ricordiamo la qualificazione per le selezioni del premio Oscar 2018 e la nomination ai David di Donatello nello stesso anno per il suo cortometraggio animato Confino.

Dopo i primi due appuntamenti con le masterclass, ARES e AIC offriranno un seminario gratuito con un altro pezzo di storia del cinema italiano: Giacomo Martini, fra l’altro curatore della prima Film Commission inazionale in Emilia Romagna, cofondatore della prestigiosa Cineteca di Bologna.

Tornando al “battesimo” firmato Nannuzzi, la masterclass approfondirà, fra tecniche tradizionali e digitali, gli approcci strutturali e registici alla luce di scena, illustrando esempi tratti dalla sua ricca filmografia, differenziando tra i lavori in pellicola e i più recenti film in digitale. Scopo, dimostrare che non sulla differenza di illuminazione ma solo sull’utilizzo appropriato delle nuove tecnologie si gioca la costante della luce. In Scrivere con la luce, Nannuzzi affronterà poi le più efficienti tecniche di illuminazione, analizzando nel dettaglio alcune scene dei film più noti, suoi e del padre Armando, autentica leggenda del cinema italiano. In conclusione, il ruolo dell’AIC e della questione dell’autorialità del direttore della fotografia.

Oltre al direttore artistico Federico Toscano, il ciclo di masterclass e corsi di alta formazione sarà curato da Maurilio Messana, direttore dell’Accademia del cinema ARES, Ludovico Cantisani, responsabile didattico e produttore cinematografico, Simone Marra, responsabile dei corsi e consulente tecnico nella qualità di segretario generale dell’AIC, e Massimiliano Messana, referente dell’Accademia per gli under 18.

DANIELE NANNUZZI, LA CARRIERA. Presidente della storica associazione di categoria Autori Italiani Cinematografia (AIC), Daniele Nannuzzi è uno dei più importanti direttori della fotografia del momento, vincitore di un David di Donatello, di un Globo d’Oro e nominato agli Emmy. Figlio del famoso cinematographer Armando, Nannuzzi ha esordito collaborando con il padre ed altri maestri della fotografia, facendo da operatore di macchina o dop di seconda unità in capolavori come Ludwig di Luchino Visconti, Al di là del bene e del male di Liliana Cavani, Amityville Possession di Damiano Damiani, Brivido di Stephen King, Gesù di Nazareth e Un tè con Mussolini di Franco Zeffirelli, curando per questi ultimi due titoli anche la regia della seconda unità. Negli anni Ottanta, da direttore della fotografia, firma la cinematografia di Santa Sangre di Alejandro Jodorowsky, Cavalleria Rusticana e Il giovane Toscanini di Zeffirelli, Senso ’45 di Tinto Brass, El Alamein – La linea del fuoco di Enzo Monteleone, uno dei primi film con Pierfrancesco Favino.

ARES, FRA AULA E COMPUTER. Il Consorzio universitario ARES, nato nel 2008, offre tutor on line e in presenza, orientatori di carriera e un’offerta formativa che comprende corsi di laurea triennale e specialistica, corsi post laurea, master, perfezionamento, certificazioni informatiche e linguistiche e, dal 2020, con ARES INTERNATIONAL, anche corsi di laurea in Medicina e nelle professioni sanitarie. Dal 2018 in convenzione con ANFOPE, Associazione nazionale penitenziaria, fornisce la didattica per i titoli accademici utili all’avanzamento di carriera e concorsi interni della Polizia penitenziaria. Conta 150 poli didattici affiliati in tutto il mondo.

AIC, STORIA DI CINEMA. Era il 13 maggio 1950, quando alcuni pionieri in indiscussi maestri della cinematografia – Mario Albertelli, Mario Damicelli, Renato Del Frate, Tonino Delli Colli, Arturo Gallea, Giuseppe La Torre, Rodolfo Lombardi, e ancora Pesce, Risi e Scala – decisero di costituire l’AIC, Associazione italiana cineoperatori. Settantuno anni di servizio al cinema, alle sue storie, alla sua Storia.