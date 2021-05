Sicilia, Musumeci dice sì alle isole minori covid-free. Soddisfazione del deputato Ars Giusi Savarino

Grazie all’intervento del presidente Musumeci, favorevolmente accolto dal Commissario all’emergenza Figliuolo, la campagna vaccinale di massa nelle isole minori non è più un miraggio.

A partire da questo week-end i cittadini delle isole over 18 riceveranno la prima dose di vaccino contro il covid-19. A dare il via all’immunizzazione saranno Lampedusa e Linosa, poi via via tutte le altre.

«Ho sentito il generale Figliuolo – ha detto oggi il presidente della Regione – che mi ha assicurato il varo di un Piano, nelle prossime ore, proprio per le isole minori. Sono contento di questa convergente operatività e non è escluso che unità militari possano contribuire alle vaccinazioni nelle piccole comunità già in questo fine settimana».

Soddisfazione dall’onorevole Giusi Savarino: «l’idea di dare una corsia preferenziale alle isole minori, dapprima considerata irrealistica, ora è concreta. Ringrazio il presidente Musumeci – prosegue Savarino – per avere raccolto l’appello di Diventerà Bellissima a salvaguardia della stagione turistica in Sicilia. Consentire la ripresa in sicurezza, quanto più rapida possibile, di uno dei comparti vitali per la nostra Regione, non è più procrastinabile. La nostra – conclude Savarino – è una vera corsa contro il tempo e non possiamo farci trovare impreparati».