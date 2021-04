Migranti, altre 130 vittime. Bartolo: “Torture in Libia e di morti in mare, non si può restare in silenzio. La misura è colma””

Naufragio migranti, Bartolo: “Soccorso è responsabilità Ue, inconcepibile delegare ancora a Guardia Costiera Libica”.

Soccorso UE negato, 130 morti. “Ancora una volta assistiamo alla cronaca di una tragedia annunciata. Ho chiesto ai miei colleghi eurodeputati di sottoscrivere una lettera che invieremo alla Commissione, chiedendo di intervenire immediatamente”.

Lo dichiara in una nota il vicepresidente della Commissione Libe a Bruxelles, Pietro Bartolo.

“È inconcepibile – aggiunge Bartolo – che si continui a delegare il soccorso alla Guardia Costiera Libica, che riporta queste persone in un inferno rispetto al quale la morte in mare potrebbe rappresentare un paradossale sollievo”.

“L’Unione Europea non può e non deve più girarsi dall’altra parte. La ricerca e il soccorso in mare spettano a noi, anche dal punto di vista etico e morale. È una nostra precisa responsabilità, rispetto alla quale non possiamo arretrare di un millimetro. È insopportabile leggere ancora di torture in Libia e di morti in mare, non si può restare in silenzio. La misura è colma”.