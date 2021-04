Canottieri TeLiMar Palermo, Gaetani Liseo in maglia azzurra al Memorial Paolo d’Aloja

In queste ore è già a Piediluco Emanuele Gaetani Liseo, l’alfiere della Canotteri TeLiMar, che questo week-end indosserà la maglia Azzurra nel quattro senza al Memorial Paolo d’Aloja.

Arrivata alla sua 35ª edizione, la regata internazionale vedrà la Nazionale Italiana guidata dal Direttore Tecnico Francesco Cattaneo scendere in acqua contro altre nove Nazioni. Inoltre, come di consueto, al “d’Aloja” la partecipazione è aperta anche agli equipaggi societari, italiani e stranieri.

Per Emanuele Gaetani Liseo, che ha partecipato agli Europei Assoluti che si sono disputati a Varese dal 9 all’11 aprile, si tratta di un vero banco di prova. Il “Mastino di Piana degli Albanesi” proverà a mettersi in mostra nel quattro senza composto da Luca Parlato (Marina Militare), Davide Comini (Canottieri Moltrasio/Fiamme Oro) e Matteo Sandrelli (CC Aniene), per proseguire al meglio il suo percorso di crescita che lo vede puntare come obiettivo ultimo alle Olimpiadi di Parigi 2024.

Per questa edizione 2021 del Memorial d’Aloja, il D.T. Cattaneo ha convocato complessivamente 94 atleti, di cui 32 appartenenti alla categoria Senior, 12 a quella Pesi Leggeri, 39 a quella Under 23 e 11 a quella Junior.

Si comincia domani, venerdì 16 aprile, con l’inizio delle competizioni che prevede le batterie di qualificazione per le finalissime del sabato; sabato 17 aprile, quindi, mattinata dedicata al primo giorno di finali; a partire dalle 15.30 sempre di sabato, invece, via alla seconda tornata di batterie eliminatorie che poteranno alle gare di domenica, con le finalissime dell’ultima giornata che si disputeranno a partire dalle ore 8.00.

Le due giornate di finali della 35ª edizione del Memorial Paolo d’Aloja verranno trasmesse in diretta su Rai Sport, sia sabato 17 che domenica 18 aprile, dalle ore 9.30 alle 12.00, in contemporanea sui canali RAI Sport 1 e RAI Sport 2.

Nella foto di copertina, Emanuele Gaetani Liseo (il secondo da sx) nel quattro senza Azzurro