“Comuni con contagi irrisori non possono restare chiusi”, Miccichè a direttore assessorato Salute: “Trovate soluzione, zona rossa colpo mortale”

“Trovate una soluzione affinché i Comuni della provincia di Palermo che non hanno numeri di contagio da determinarne la chiusura, possano essere al più presto riaperti”.

Lo ha chiesto il Presidente dell’Assemblea regionale siciliana, Gianfranco Miccichè, al dirigente generale dell’assessorato regionale alla Salute, Mario La Rocca, che ha incontrato ieri.

“La zona rossa per la provincia di Palermo è un altro colpo mortale per l’intero sistema economico che già era in coma, provocando uno stato di estrema esasperazione di tutti gli operatori economici, esercenti, artigiani, professionisti.

Ho chiesto – aggiunge il Presidente dell’Ars – al direttore La Rocca di trovare una soluzione immediata per evitare che i comuni senza contagi o con un tasso di contagi irrisori possano restare chiusi senza alcun motivo. Una verifica immediata e capillare, coinvolgendo anche i sindaci, che conoscono la realtà dei loro territori, per stabilire al più presto lo stato di ogni singolo comune e poter disporre immediatamente la riapertura di quelli con un tasso di contagio inconsistente o quasi nullo”.