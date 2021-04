Riapertura ville comunali ai minori proposta da Teresi, presidente V Circoscrizione Palermo. Disposto accesso under 14 e disabili

Sintonia del sindaco di Palermo Orlando sull’accesso a ville e giardini comunali ai minori proposta da Fabio Teresi, presidente della Quinta Circoscrizione (che comprende i quartieri 6-Zisa, 7-Noce, 17-Uditore-Passo di Rigano, 18-Borgo Nuovo).

L’assessore Costumati, d’intesa con il sindaco dispone l’accesso libero ai disabili e, su prenotazione, agli under 14 accompagnati.

Il presidente Teresi aveva espresso preoccupazione per la morsa del disagio in cui si sono ritrovati i più giovani con la chiusura di tutti i luoghi pubblici, che si è aggiunta al già grave danno di non poter andare a scuola.

“Comprendo la necessità di maggiori controlli e chiusure, ma proviamo a pensare un attimo ai nostri giovani, e agli spazi a loro dedicati”, aveva dichiarato Teresi. “Chiudere i ragazzi dentro le mura di casa è diventato troppo difficile da gestire. Molti sono già costretti alla didattica a distanza, senza la possibilità di uscire di casa, perché bloccare adesso la loro unica possibilità di svago? Chiedo al sindaco di intervenire sulla questione, attraverso la riapertura – anche programmata – di ville e parchi agli under 16”.

L’appello di Teresi diretto al sindaco Leoluca Orlando, auspicava la programmazione delle aperture, già messa in pratica per la categoria delle persone con disabilità.

In questo senso ha deciso l’amministrazione comunale, fermo restando che con il perdurare della “zona rossa” correlata all’emergenza pandemica, le ville comunali continueranno a restare chiuse. Ma, d’intesa con il sindaco, l’assessore con delega a Ville e Giardini, Antonino Costumati, comunica che da lunedì 12 aprile sarà autorizzato l’accesso libero per disabili anche senza prenotazione.

Invece, su prenotazione, con ingresso contingentato in automatico dal sistema, sarà garantito l’accesso per i minori di età inferiore a 14 anni accompagnati.

Saranno interessati dal provvedimento il Giardino Rosa Balistreri (ex roseto viale Campania), il Giardino Zisa, il Parco Piersanti Mattarella (Giardino all’inglese), Villa Falcone Morvillo, Villa Garibaldi, Villa Giulia, Villa Trabia e Villetta Tricoli (via Giovanni Campolo 54)

Gli interessati potranno effettuare la prenotazione seguendo le istruzioni dal seguente link: https://www.comune.palermo.it/prenotazione-servizi-online.php