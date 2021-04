Zona Rossa estesa a tutti i Comuni della Città metropolitana di Palermo

A causa dell’aumento dei contagi, il Presidente della Regione ha appena emanato una nuova ordinanza che dispone la zona rossa in tutti i Comuni della Città metropolitana di Palermo (l’intero territorio della ex-provincia) da domenica 11 a giovedì 22 aprile.

Con questo provvedimento la zona rossa della città di Palermo, in vigore sino al 14 aprile, è prolungata fino al 22 aprile. Da domenica 11 aprile saranno in zona rossa anche tutti gli altri comuni della provincia.