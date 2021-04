Smentita di Giliberti, presidente TeLiMar, citato nell’appello a Orlando contro la chiusura di centri sportivi all’aperto per zona rossa a Palermo

Marcello Giliberti, presidente del Circolo TeLiMar, prende le distanze dall’appello di Massimo Costa e Alessandro Anello che chiedono la riapertura delle strutture sportive all’aperto chiuse per le restrizioni covid nel Comune di Palermo, da mercoledì scorso in zona rossa.

“Con riferimento a quanto pubblicato sui comunicati diramati da Alessandro Anello e Massimo Costa, che conosco personalmente e apprezzo, ma con i quali non mi incontro né parlo da almeno 6-7 anni“, afferma Marcello Giliberti, “tengo a fare presente quanto segue: non sono Coordinatore di nulla, sono soltanto il presidente del Circolo TeLiMar, che opera attività agonistica di vertice nella pallanuoto e nel canottaggio; e non ho dichiarato alcunché in merito alla riapertura dei Centri sportivi all’aperto in quest’ultimo periodo in cui la Città di Palermo è stata fatta rientrare in Zona Rossa, condividendo l’approccio cauto, rispetto a questo tema e momento delicatissimo, assunto dal Presidente della Regione Siciliana e dal Sindaco di Palermo.”

Alessandro Anello, consigliere comunale della Lega a Palazzo delle Aquile e Massimo Costa, candidato alla carica di componente della Giunta nazionale del Coni in rappresentanza dei Comitati regionali per il quadriennio 2021/24, hanno diffuso ieri comunicati in cui contestavano la chiusura degli impianti sportivi, dei parchi e delle spiagge.

“Non siamo delinquenti né untori, ma cittadini consapevoli”, ha dichiarato Costa. “Non è possibile che strutture che dispongono di migliaia di metri quadrati all’aperto debbano essere danneggiate da una zona rossa che non è supportata da alcuna evidenza scientifica”.

Ha aggiunto Anello: “Perché chiudere i parchi cittadini, che potrebbero invece essere messi a disposizione con i dovuti accorgimenti alle palestre e alle associazioni sportive con solo locali al chiuso?”

Anello e Costa hanno entrambi lanciato pubblicamente un appello per la riapertura, chiedendo un incontro al sindaco Leoluca Orlando insieme ad alcuni esponenti del mondo sportivo cittadino. Tra questi, è stato citato il presidente TeLiMar Marcello Giliberti, indicandolo quale coordinatore dei circoli sportivi palermitani. Che però si è dissociato, con grande amabilità ma anche con chiarezza e decisione.