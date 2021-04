PNRR, Paxia (Misto): “Governo Draghi dice sì, approvato mio odg Camera. Ministero per il Sud al centro della gestione del Recovery Fund”

Il Mezzogiorno diventa protagonista nella gestione delle risorse del Recovery Fund. Ministero per il Sud farà parte dei comitati interministeriali che decidono il 72% delle risorse del PNRR.

“Sono particolarmente contenta perché oggi, con l’approvazione di un mio ordine del giorno il Governo si è impegnato, dando parere favorevole, ad inserire il Ministero per il Sud e la coesione territoriale all’interno dei comitati interministeriali della transizione ecologica e digitale che si occuperanno della parte attuativa delle decisioni politiche”, dichiara in una nota la deputata catanese Maria Laura Paxia (Misto).

“Faccio riferimento al Comitato interministeriale per la transizione digitale (CITD) e al Comitato interministeriale per la transizione ecologica (CITE). Questi organismi, presieduti da Mario Draghi e composti da diversi Ministri, gestiranno il 72% delle risorse previste dal Recovery Fund. Già da diversi giorni avevo evidenziato questa anomalia, considerando che l’assenza del Ministero per il Sud da questi due Comitati fosse un fatto molto grave che avrebbe potuto comportare come conseguenza che il Mezzogiorno non fosse tenuto nella debita considerazione da questo Esecutivo. Esprimo, quindi, – conclude Paxia – grande soddisfazione perché il Sud non solo diventa protagonista della gestione dei fondi del Recovery, ma perché il Governo entra nell’ottica che il risanamento dell’Italia nasce proprio dal colmare le differenze economico sociali tra il Nord ed il Sud del nostro paese”.