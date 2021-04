Zone rosse in Sicilia, Lentini (Mna): “Subito ristori mensili ed evitare ulteriori proroghe del lockdown”

Accelerare sul fronte delle vaccinazioni dai medici di famiglia e dai farmacisti.

“Occorre fare di tutto per evitare ulteriori proroghe del lockdown tanto a Palermo quanto in tutti gli altri comuni siciliani attualmente in zona rossa.

Il tessuto produttivo della nostra regione è allo stremo, non possiamo più pensare di prorogare restrizioni così rigorose senza offrire in cambio immediati ristori”. Ad affermarlo è il capogruppo dei Popolari ed autonomisti all’Ars, Totò Lentini, che aggiunge: “In questi giorni bisogna accelerare il più possibile sul fronte dei vaccini, coinvolgendo immediatamente medici di famiglia e farmacisti al fine di mettere al sicuro tutta la popolazione più esposta. Sono passate quasi due settimane dalla pubblicazione in Gazzetta dell’accordo con i medici di base ed ancora questo fondamentale canale di vaccinazione non è partito”.

“Le piccole e medie imprese siciliane non ce la fanno più. Le manifestazioni di questi giorni mostrano tutta la disperazione di famiglie e lavoratori che non possono più aspettare ristori che arrivano a distanza di mesi, per questo – conclude Lentini – Il Movimento Nuova Autonomia esorta il presidente della Regione Nello Musumeci ad affrontare il tema in Conferenza Stato-Regioni al fine di trovare un modo per distribuire mensilmente quelle risorse che rappresentano per tanti nostri concittadini l’unica boccata d’aria possibile”.