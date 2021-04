Pubblicato il concorso 2800 assunzioni PA: riservati alla Regione Sicilia 498 posti

La domanda di ammissione al concorso per l’assunzione di 2800 laureati deve essere presentata esclusivamente per via telematica, attraverso SPID.

Il modulo elettronico da compilare per presentare domanda sul sistema “Step-One 2019”, è raggiungibile sulla rete internet all’indirizzo https://www.ripam.cloud entro il 21 aprile 2021.

Pubblicato in Gazzeetta il bando del concorso pubblico per il reclutamento a tempo determinato di duemilaottocento unità di personale non dirigenziale di Area III – F1 o categorie equiparate nelle amministrazioni pubbliche con ruolo di coordinamento nazionale nell’ambito degli interventi previsti dalla politica di coesione dell’Unione europea e nazionale per i cicli di programmazione 2014-2020 e 2021-2027, nelle autorita’ di gestione, negli organismi intermedi e nei soggetti beneficiari delle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia.

Il bando in Sicilia prevede ben 498 posti cosi suddivisi:

• Funzionario esperto tecnico (Codice FT/COE) :275 unita’ nelle amministrazioni rientranti nell’ambito territoriale della Regione Sicilia;

• Funzionario esperto in gestione, rendicontazione e controllo (Codice FG/COE) : 118 unita’ nelle amministrazioni rientranti nell’ambito territoriale della Regione Sicilia;

• Funzionario esperto in progettazione e animazione territoriale (Codice FP/COE):38 posti nelle amministrazioni rientranti nell’ambito territoriale della Regione Sicilia;

• Funzionario esperto amministrativo giuridico (Codice FA/COE) 38 posti nelle amministrazioni rientranti nell’ambito territoriale della Regione Sicilia;

• Funzionario esperto analista informatico (Codice FI/COE) : 28 posti nelle amministrazioni rientranti nell’ambito territoriale della Regione Sicilia.

Il testo integrale del bando di concorso:

https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2021/04/06/21E03734/s4