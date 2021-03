Area marina protetta isola di Ustica, Palermo: Davide Bruno nuovo direttore

Davide Bruno è il nuovo direttore dell’Area Marina Protetta Isola di Ustica.

Esperto di relazioni internazionali, dopo aver perfezionato la propria formazione presso l’Università di Bologna e l’Istituto Diplomatico M. Toscano, si è occupato di progettazione nella comunicazione e promozione territoriale sia per soggetti pubblici che privati.

Bruno si è formato nella Cabina di Regia dei Fondi Comunitari della Provincia Regionale di Palermo per poi intraprendere importanti collaborazioni con la IULM, il Cerisdi e la LUMSA, portando avanti progetti di respiro internazionale.

“Ringrazio il Presidente dell’AMP nonché Sindaco – dichiara il neo direttore – per la fiducia che mi ha voluto accordare. La consapevolezza dell’importante ruolo che sono in procinto di ricoprire mi porta ad assumere un atteggiamento risoluto e pratico nel portare avanti con azioni profuse e con impegno questo nuovo incarico. Ritengo che l’Area Marina Protetta – conclude Davide Bruno – sia una ricchezza unica per l’Isola di Ustica e nello stesso tempo un potenziale moltiplicatore economico nel rispetto della sostenibilità ambientale e delle esigenze della collettività”.

“Finalmente si conclude il lungo iter amministrativo burocratico del bando per la nomina del nuovo direttore dell’Area Marina Protetta” – afferma il sindaco di Ustica, Salvatore Militello. “Ora bisogna riorganizzare l’ufficio – aggiunge il Sindaco di Ustica – e proseguire i lavori già in itinere che riguardano le boe, i progetti qualità, sorveglianza boe e carta dei servizi, il disciplinare integrativo al regolamento dell’A.M.P. e programmare, Covid-19 permettendo, la stagione turistica usticese”.

“Inoltre, ritengo utile in tempi brevi, anche tramite una videoconferenza, promuovere un incontro con le attività produttive, sia di terra che di mare e il neo direttore per condividere progetti ed idee finalizzate al consolidamento della mission di tutela ambientale e di sviluppo turistico della stessa A.M.P. e quindi dell’Isola di Ustica”.

“Augurando buon lavoro al neo direttore – conclude Militello – colgo l’occasione per ringraziare quanti in questo lungo e faticoso periodo si sono occupati, con le molteplici difficoltà, della nostra Area Marina Protetta”.