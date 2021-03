Prosegue esame finanziaria Regione Sicilia, annunciato ordine del giorno su priorità assegnazione ristori imprese e professionisti

Dalla riprogrammazione di fondi extra-regionali, risorse per “ristori” regionali a imprese, liberi professionisti e categorie che soffrono per la crisi economica provocata dalla pandemia.

Savona : “Ristori regionali per imprese e liberi professionisti danneggiati dal Covid in Sicilia”. Armao: “Il ministro Carfagna ci ha confortato sulla riprogrammabilità delle risorse e sulla tempistica. Con il Dipartimento Programmazione stiamo facendo la ricognizione delle risorse estraibili”.

Prosegue all’Ars l’esame della finanziaria. Come annunciato ieri dall’assessore all’Economia, Gaetano Armao, dopo l’approvazione della legge di Stabilità, l’Ars “con un ordine del giorno indicherà al governo Musumeci le priorità per l’assegnazione dei ‘ristori’ da parte della Regione alla categorie colpite dalla crisi per il Covid-19”. Lo ha precisato il presidente della commissione Bilancio, Riccardo Savona.

“Si tratta di circa 200 milioni di euro coperti con fondi extra-regionali”, ha spiegato Savona. “Nella manovra, invece – ha aggiunto – alcune norme sono coperte da 54,5 milioni di fondi extra-regionali già riprogrammati”.

Nel primo pomeriggio di ieri è stato conclusa la parte relativa agli enti locali. Disco verde, cosi’, per la norma che destina cinque milioni di euro in favore di forme di “spazi aggregazione giovanile” previsto un fondo da 300mila euro per biglietti e abbonamenti a tariffa ridotta per i servizi di trasporto pubblico locale destinati a portatori di handicap e con invalidità civile superiore al 67 per cento, mentre sono stati stanziati 200mila euro di euro per incentivi per l’acquisto di auto elettriche o ibride. Via libera anche all’articolo 82 che autorizza l’assessorato delle infrastrutture e della mobilita a sostenere la spesa di 600mila euro, per l’esercizio finanziario 2021, per cofinanziare con l’Anas, il rafforzamento dei servizi di vigilanza e manutenzione stradale tramite il personale del bacino ex Keller, ex Servirail e Ferrotel, e due milioni di euro a valere sui fondi Poc per il completamento dei lavori di dragaggio del porto rifugio di Gela.