Finanziaria Sicilia, concessioni demaniali. Elvira Amata: “Norma approvata dà certezze a imprese”

“Via libera anche a 1 milione per messa in sicurezza costa Santa Margherita-Galati Marina, nel Comune di Messina”

“Abbiamo approvato l’articolo 118 che riguarda le concessioni demaniali le cui istanze sono state presentate prima della data di entrata in vigore della legge 32 del 2020.

Una norma fortemente voluta e sostenuta da Fratelli d’Italia che dà certezze agli imprenditori, in una fase di grande crisi, di poter operare sulle concessioni demaniali nei comuni non ancora dotati di Piano di utilizzo del demanio marittimo. Cosa che non potrà più succedere per coloro che hanno presentato istanze dal 1° gennaio 2021″.

Lo dice Elvira Amata, capo gruppo di Fratelli d’Italia all’Ars. Via libera in finanziaria anche all’articolo 108 che apposta 1 milioni di euro per il completamento del progetto relativo ai lavori di messa in sicurezza del tratto di costa Santa Margherita-Galati Marina, nel Messinese, in fase di realizzazione. “Ci siamo spesi nel tempo – dice l’onorevole Amata – per l’approvazione del progetto di messa in sicurezza di questo tratto di costa. Oggi con l’ok alla norma stanziamo ulteriori risorse che permetteranno il completamento della terza fase dei lavori”.