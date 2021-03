Finanziaria Ars, sostegno di 400mila euro per Taormina film festival e Taobuk festival. Amata: “Giusto riconoscimento a eventi culturali d’eccellenza”

Per la prima volta, con una norma inserita in finanziaria dal gruppo di Fratelli d’Italia e approvata ieri sera dall’Assemblea regionale siciliana, la Regione Siciliana sosterrà direttamente il Taormina Film Fest e il Taobuk Festival.

“Finalmente il giusto riconoscimento a manifestazioni culturali d’eccellenza- dice Elvira Amata, capogruppo di Fratelli d’Italia all’Ars – che potranno essere potenziate e valorizzate attraverso l’intervento della Fondazione Taormina Arte Sicilia.

Taormina Film Festival e Taobuk Festival sono i due principali eventi turistico-culturali di livello internazionale che si svolgono nel territorio taorminese e con questo provvedimento – sottolinea Amata – contribuiremo a renderli maggiormente competitivi rispetto ad importanti Festival cinematografici come quello di Venezia, di Roma o di Torino (questi ultimi due ben più recenti del Taormina Film Fest) che ricevono cospicui sostegni economici dalle proprie Regioni e/o dai relativi enti locali territoriali”.

Si tratta di manifestazioni di altissimo livello per la qualità degli argomenti trattati durante le giornate dedicate ai temi del cinema e della letteratura, che prevedono importanti presenze di attori di fama internazionale, premi Nobel e numerosi autori sempre ospitati nelle varie edizioni.

Taormina Film Fest e il Taobuk Festival suscitano ogni anno l’interesse mediatico di tutti i più importanti media nazionali ed internazionali, che diffondono le immagini delle due kermesse, promuovendo Taormina non solo luogo di interesse artistico-culturale unico in Sicilia, ma anche uno spazio fortemente attrattivo sul piano turistico, in Italia e nel mondo.

“L’intervento economico, diretto della Regione Siciliana, prevede oggi lo stanziamento di 400mila euro – spiega Elvira Amata – ed è soltanto un primo passo per il giusto sostegno dell’amministrazione regionale alla valorizzazione degli eventi e dell’unicità del contesto culturale taorminese, quale vetrina internazionale della Sicilia, e per riaffermare una parte fondamentale della promozione turistico-culturale, in un’ottica di interscambio internazionale e di confronto nell’area euro mediterranea”.