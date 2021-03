Caltanissetta, Salvo Crucillà neo segretario provinciale del PCI

Sicilia, l’Attivo regionale del Partito Comunista Italiano (PCI) si è svolto oggi in modalità online, come impongono i regolamenti per limitare il contagio da Covid 19.

Oltre al dibattito che vede il contesto politico attuale al primo posto, è stata aggiornata dal segretario regionale Roberto Bauccio l’organizzazione del PCI in Sicilia. Tra i vari militanti è stato inserito nel Comitato regionale, oltre alle rappresentanze di Palermo, Siracusa e Messina, anche il giovane Salvo Crucillà di Serradifalco (CL), già Segretario della locale sezione PCI intitolata a Placido Rizzotto, che adesso ha avuto anche l’incarico di Segretario della Federazione Provinciale del PCI di Caltanissetta.