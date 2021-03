Pasqua Covid: da lunedì 15 marzo al 6 aprile tutte le Regioni area rossa o arancione. Bianca solo la Sardegna

DL Governo Draghi pone Sicilia in zona arancione da lunedì prossimo fino a dopo Pasqua.

Il governatore Musumeci sulle nuove restrizioni per arginare l’ondata Covid19: “Amareggiati, ma decisione prudenziale”. In Sicilia ordinanza per altre 5 zone rosse e scuole chiuse in 24 Comuni.



Nei giorni 3, 4 e 5 aprile – cioè sabato, domenica di Pasqua e Pasquetta – l’Italia sarà tutta in zona rossa ad eccezione di eventuali regioni in zona bianca (al momento solo la Sardegna). Le disposizioni del nuovo DL (non un DPCM) saranno in vigore da lunedì 15 marzo a martedì 6 aprile.

Commenta Nello Musumeci: «Il governo nazionale ha deciso che anche la Sicilia da lunedì entrerà in zona arancione. Provoca tanta amarezza questa decisione adottata con un decreto legge, a cui non possiamo assolutamente opporci, nonostante i dati della Sicilia siano confortanti: abbiamo infatti parametri in linea con una condizione di non emergenza, ci sono meno ricoveri in terapia intensiva, anche se negli ultimi giorni sono aumentati i contagi. È un provvedimento adottato per prudenza, e però ci fa tanta rabbia. Se accanto a questo provvedimento il governo si preoccupasse di affrettare la concessione delle misure di sostegno agli operatori economici, almeno limiteremmo i danni. Utilizziamo questi giorni per far procedere velocemente la campagna vaccinale, perché tutti hanno diritto a tornare il prima possibile alla normalità».

I nuovi criteri anti-covid stabiliti dal governo di Mario Draghi prevedono che una Regione entrerà in zona rossa se si rileverà un’incidenza settimanale superiore a 250 casi complessivi su 100 mila abitanti. Il cambio di fascia sarà automatico.

Musumeci aveva comunque già deciso con propria ordinanza cinque nuove “ zone rosse ” in Sicilia, da venerdì 12 marzo per 15 giorni. Le nuove restrizioni riguardano i Comuni di: Altavilla Milicia e San Mauro Castelverde, nel Palermitano; Montedoro, in provincia di Caltanissetta; Portopaolo di Capo Passero, nel Siracusano; Raffadali in provincia Agrigento.

Nello stesso provvedimento, in attuazione del nuovo Dpcm, è stata disposta la chiusura delle scuole (da lunedì 15 a sabato 20 marzo) in 24 Comuni. In base al report dell’assessorato alla Salute, infatti, sono stati superati i 250 casi positivi al Covid su 100mila abitanti.