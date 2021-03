Ragusa-Catania, Musumeci: “Infrastruttura importante per la Sicilia, pronti a metterci subito al lavoro”

Annunciata, ma ancora da formalizzare, la nomina a commissario del presidente Nello Musumeci per la realizzazione della Palermo-Catania, anticipata dal ministro delle Infrastrutture.

«Prendo atto con soddisfazione della comunicazione resa dal ministro per le Infrastrutture Giovannini alla commissione parlamentare, circa la mia nomina a commissario per la realizzazione dell’autostrada Ragusa-Catania, come previsto dal verbale della seduta Cipe dello scorso anno e secondo le intese politiche raggiunte con il governo Conte-bis”, dichiara Musumeci.

“Non appena la nomina sarà formalizzata, chiederò al ministro un incontro per concordare un cronoprogramma e metterci subito al lavoro affinché questa importante infrastruttura, inseguita da decenni fra promesse non mantenute e chiacchiere a vuoto, possa finalmente tradursi in azione concreta. La Regione, come sanno a Roma, è pronta a fare la propria parte con un importante impegno finanziario».