Decentramento inattuato, i presidenti delle otto Circoscrizioni di Palermo restituiscono le chiavi. Il sindaco Orlando non si fa vivo

I Presidenti di tutte le otto Circoscrizioni di Palermo hanno manifestato questa mattina, in piazza Pretoria, contro le mancate decisioni del consiglio comunale sul tema del “decentramento”.

Una manifestazione di protesta davanti Palazzo delle Aquile, in cui tutti i presidenti delle varie circoscrizioni hanno consegnato simbolicamente le chiavi delle loro sedi.

“Noi pensiamo – dichiarano congiuntamente gli otto presidenti – che si sia persa un’occasione. Il consiglio comunale ha perso la possibilità di riscrivere il regolamento del nuovo decentramento. Riteniamo che sia stato un errore perdere l’occasione di dare più potere alle Circoscrizioni del Comune di Palermo. Il decentramento è richiesto anche dai cittadini, ma questo non viene recepito dalla classe dirigente di questa città. Noi oggi consegniamo queste chiavi perché non ce la facciamo più a sopperire alle gravi mancanze lamentate giornalmente. Siamo stanchi perché ci viene impedito di risolvere i problemi della gente. Chiediamo che venga inserita all’ordine del giorno del Consiglio comunale la variazione del regolamento al decentramento, e che vengano messe in atto le modifiche necessarie per contribuire a cambiare davvero il loro ordinamento. Altrimenti dichiarassero apertamente che le circoscrizioni non servono, noi siamo stanchi”.

Al termine della manifestazione – svoltasi rispettando tutte le norme di sicurezza e prevenzione – nessuna risposta è arrivata dal Comune. Il sindaco Leoluca Orlando non è intervenuto, e i presidenti sono pronti a ritornare in piazza finché qualcosa non verrà fatto per la Città e per i suoi cittadini.