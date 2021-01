Bambina di 10 anni morta per sfida tik tok: Grasso presenta ddl social network, Scavone assessore Politiche sociali promuove tavolo di confronto

Tok tok e vittime challenge, all’Ars Forza Italia deposita ddl per chiedere maggiore trasparenza, controlli e sanzioni. Primo firmatario Bernadette Grasso. Daniela Ternullo: “Non si può continuare a stare in silenzio”.

Antonio Scavone: “Tragico evento chiama alle loro responsabilità le istituzioni su situazioni di rischio e strumenti per superarle”.

“Dinanzi la tragedia della piccola Antonella, morta per una challenge su Tik Tok, è doveroso correre ai ripari”, dichiara l’on. Bernadette Grasso, primo firmatario del ddl per recepire direttive Ue in materia. “Occorre un freno che solo il Parlamento può garantire. Chiediamo a Roma che intervengano per fornire gli strumenti alle autorità di controllo competenti. Con questo ddl, Forza Italia invoca più trasparenza sui contenuti audiovisivi, specie in materia di social network, prevedendo sanzioni amministrative per i trasgressori, come già disposto dall’UE. La politica non può stare a guardare”.

“Quante altre tragedie devono consumarsi sotto i nostri occhi, prima che si metta un freno al dilagare di certe dinamiche del mondo virtuale?” Occorre intervenire su notizie come quella dell’influencer che nel siracusano istigava al suicidio su Tik Tok, afferma la deputata di Forza Italia all’Ars, on. Daniela Ternullo, co-firmataria del ddl presentata da Bernadette Grasso. “A tutto c’è un limite che deve essere garantito dal Parlamento nazionale. Più trasparenza sui contenuti audiovisivi, più controlli e sanzioni certe per i trasgressori, sono alcuni dei punti trattati, che Forza Italia ritiene siano prioritari. Da Roma, il Governo dovrebbe accelerare l’iter imposto dall’UE e garantire tali fondamentali controlli sul digitale”.

“Il recente tragico evento di Palermo, che ha visto una bambina di appena 10 anni essere travolta dalla crudeltà di individui spietati che utilizzano cinicamente gli strumenti di comunicazione sociale, interpella tutti e chiama alle loro responsabilità le istituzioni, specie quelle che svolgono funzioni di protezione nei confronti dell’infanzia e delle categorie più deboli. Come genitore mi stringo all’immenso dolore della famiglia”. Lo dichiara l’assessore alle Politiche sociali, Antonio Scavone.

“Lo sviluppo delle tecnologie ha prodotto molti progressi nelle relazioni umane, ma ha anche ampliato paurosamente le possibilità di compiere azioni malvagie, coprendole persino di anonimato – continua Scavone – è necessario fare appello alle risorse educative dell’intera comunità civile per sostenere le famiglie e tutti coloro che svolgono il sempre più difficile compito di educare”.

“I poteri delle istituzioni, da quelli delle Autorità di garanzia a quelli delle Autorità di vigilanza e di polizia – aggiunge Giuseppe Vecchio, Garante regionale per l’Infanzia e l’adolescenza – sono estremamente limitati rispetto alla pericolosità e all’invadenza di strumenti facilmente disponibili da parte di criminali. Il caso tragico della bambina palermitana e il dolore della sua famiglia ci scuotono particolarmente. È necessario renderci conto, tuttavia, che si tratta – continua Vecchio – solo della punta di un fenomeno sommerso i cui effetti nei confronti di molte persone fragili, e in particolare degli adolescenti, richiamano gli adulti alla costruzione di un rigoroso percorso di “ controllo” che, partendo dai dati e dall’esperienza, sviluppi efficaci e tempestive azioni di contrasto“.

“Come assessorato alla Famiglia, insieme al Garante per l’Infanzia e l’Adolescenza, e con il coinvolgimento degli assessorato all’Istruzione e alla Sanità, del Corecom, dell’Ufficio scolastico regionale, degli Uffici giudiziari competenti e delle Forze dell’ordine, in primis la Polizia postale – prosegue ancora Scavone – dobbiamo unirci per affrontare una battaglia difficilissima, sostenendo e potenziando tutte le iniziative del sistema educativo che possano contribuire alla tutela della serenità dei minori e al sostegno delle famiglie nell’esercizio del difficile compito al quale sono chiamate. Ho dato incarico al garante per l’infanzia – conclude l’assessore regionale alle politiche sociali – di verificare la disponibilità di tutte le istituzioni interessate per arrivare ad un tavolo di confronto unitario dove, insieme ad esperti come psicologi, pedagogisti, assistenti sociali, ognuno possa offrire la propria esperienza affinché si arrivi alla stesura di un protocollo operativo di intervento che aiuti gli educatori ad individuare possibili situazioni di rischio e contestualmente offrire gli strumenti per superarle”.