Trasporto pubblico locale e riapertura scuole, Giusi Savarino: “Ci auguriamo un rientro in sicurezza”

“Il Dpcm Conte ha affidato ai Prefetti la competenza di stilare i piani di trasporto locale per il rientro a scuola. L’assessorato Regionale per la Mobilità ha affiancato i Prefetti dell’isola nella redazione piani. Sono stati previsti 788 servizi aggiuntivi, per la Provincia di Agrigento 100. Verosimilmente rientreranno prima le scuole primarie e secondarie inferiori, poi le secondarie superiori.” Così l’onorevole Giusi Savarino al termine della seduta della IV Commissione ARS sul TPL (trasporto pubblico locale). E prosegue: “Ci auguriamo un rientro in sicurezza, utilizzando anche le Usca (Unità Speciali di Continuità Assistenziale) scolastiche che opereranno gli screening sugli studenti, come l’assessore per la Salute Ruggero Razza ha riferito ieri.

Dispiace, infine, che il Governo Nazionale dica di coinvolgere anche gli NCC (noleggiatori con conducente) e bus turistici per il Tpl ma che poi non dia indicazione alle Prefetture di farlo.”