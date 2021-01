Minacce al senatore Schifani, solidarietà ARS del Presidente Miccichè e del gruppo Forza Italia  

A Renato Schifani recapitata busta con all’interno un proiettile. Gruppo Forza Italia all’ARS: “Seconda intimidazione in sei mesi. Atto ignobile”

“L’ennesima minaccia subita dal senatore Renato Schifani, nonché consigliere politico del presidente Berlusconi, è un atto ignobile. Tale deprecabile clima d’odio non può essere sottovalutato. La speranza è che i colpevoli siano individuati e consegnati alla giustizia. Al senatore Schifani invece va la nostra piena solidarietà, con la certezza che il suo impegno non sarà per nulla scalfito dalle intimidazioni”. Lo dichiarano in una nota tutti i deputati del Gruppo Parlamentare di Forza Italia all’Ars.

“Esprimo la mia solidarietà personale e quella dell’Assemblea regionale siciliana, al senatore Renato Schifani per le ennesime minacce ricevute nella sua abitazione romana dove gli è stata recapitata una busta con all’interno un proiettile. Ribadisco che il senatore Schifani, che da qualche tempo è consigliere politico del Presidente Berlusconi, è un’icona delle istituzioni, cosa che, evidentemente non piace a qualcuno. Confido che gli inquirenti al più presto possano risalire all’autore della lettera minatoria”. Lo scrive in una nota il Presidente dell’Ars, Gianfranco Miccichè.