Forza Italia Sicilia nomina quattro responsabili di dipartimento: Maria Grimaudo, Calogero Adornetto, Nicola Giacalone e Valentina Vilardo

Nuovi responsabili per i Dipartimenti Istruzione, Ambiente e Territorio, Pesca e Diritti degli animali di Forza Italia. Gli auguri di buon lavoro dal Coordinatore regionale Gianfranco Miccichè.

Continua l’attività di riorganizzazione intrapresa dal coordinamento regionale di Forza Italia, che nelle scorse settimane aveva già provveduto a nominare figure adeguate alla guida dei vari Dipartimenti.

I nuovi incarichi sono stati assegnati a Maria Grimaudo (Istruzione), Calogero Adornetto (Ambiente e Territorio), Nicola Giacalone (Pesca) e Valentina Vilardo (Diritti degli animali).

“Queste nomine – scrive in una nota il coordinatore regionale Gianfranco Miccichè – sono frutto della capacità e dell’esperienza che questi nostri amici hanno accumulato negli anni e che sapranno mettere a disposizione di Forza Italia e della Sicilia. Porgo i complimenti ad ognuno di loro per questo incarico certo che sapranno svolgere un proficuo lavoro”.

Maria Grimaudo (Dipartimento istruzione), è stata prima docente e poi Dirigente scolastico. Una vasta esperienza decennale nella quale ha potuto affrontare le problematiche sociali (famiglia, lavoro, giovani) e quelle relative alla scuola che sono diventate i suoi “interessi principali”, consentendole di avere una profonda conoscenza di tutte le problematiche legate al mondo dell’istruzione. Nel 2017 è stata candidata nella lista di Forza Italia per il collegio di Trapani alle elezioni regionali.

Calogero Adornetto (Ambiente e territorio), è laureato in “Ingegneria per l’ambiente ed il territorio” con Master in “Tecnologie informatiche per il monitoraggio del territorio”. Dal 2019 è Consigliere Comunale nel Comune di Caltanissetta e capogruppo di Forza Italia. E’ componente effettivo della III Commissione (Ambiente), della VII Commissione (Trasparenza) e della V Commissione (Cultura, Attività sociali).

Nicola Giacalone (Pesca), è l’esperto per antonomasia per il settore, essendo presidente di aziende proprietarie di motopesca di altura per la pesca Mediterranea ed Oceanica; consulente per il sindacato degli Armatori e Pescatori dello Stato libico; fondatore ed amministratore di Medina srl, che distribuisce nel mondo il gambero rosso del Mediterraneo. Titolare dell’azienda che ha creato il marchio “ROSSO DI MAZARA”. Un vero e proprio esperto nel campo della cooperazione e sviluppo della pesca con i paesi del Nord Africa e project manager per accordi bilaterali nel settore della pesca.

Valentina Vilardo (Diritti degli animali), docente di ruolo nella Scuola Secondaria di I grado, si è laureata nel 2002 in Scienze Ambientali. Possiamo definire anch’essa esperta nel settore essendo manager della Clinica Veterinaria San Francesco di Marsala che nel tempo è diventata centro di riferimento per tutti i comuni del territorio trapanese e centro di primo soccorso. Nel 2019 consegue la specializzazione di “Animal Care” e “Assistente Veterinario” che le ha permesso di mettere le sue abilità al servizio della cura e del benessere degli animali.