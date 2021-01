Gli argenti di Morgantina devono restare in Sicilia, la Regione intende rivedere convenzione con MET di New York

In corso contatti con il ministero dei Beni culturali per trovare la migliore soluzione che possa far restare in Sicilia gli Argenti e sottrarli così al rischio di un loro deterioramento.

“Il luogo naturale per la conservazione e la valorizzazione degli Argenti di Morgantina non può che essere il Museo archeologico di Aidone, struttura che ne consente la necessaria contestualizzazione e interpretazione culturale”.

Lo sottolinea l’assessore dei Beni culturali e dell’Identità siciliana, Alberto Samonà, in una nota nella quale richiede al dirigente generale del dipartimento dei Beni Culturali di attivare le procedure necessarie per la possibilità di una revisione della convenzione tra il Mibact e il MET di New York, in modo da sottrarre finalmente i preziosi argenti al balzello dello spostamento quadriennale, assicurandone l’esposizione permanente nella loro sede naturale.

La vicenda degli “Argenti di Morgantina” origina dalla Convenzione stipulata nel febbraio del 2006 tra il ministero dei Beni Culturali, il Metropolitan Museum of Art di New York, per effetto della quale si ottenne la restituzione all’Italia di tutta una serie di beni culturali che erano stati trattenuti illecitamente nei musei degli Stati Uniti. Tra questi, la Convenzione annovera gli Argenti di Morgantina che, a seguito dell’accordo e per la durata di quarant’anni, devono essere esposti ogni quattro anni, alternativamente, presso il Museo archeologico di Aidone e presso il Museo di New York.

“Gli argenti di Morgantina, che in questo momento si trovano in Sicilia per il quadriennio di competenza, sono una testimonianza archeologica di eccezionale valore, intimamente connessa alla storia della nostra Isola e alla sua evoluzione storico-culturale. Le preziose testimonianze archeologiche – ricorda Alberto Samonà – già nel 2014, in vista del primo prestito quadriennale al MET, sono stati sottoposti a indagini diagnostiche che ne hanno evidenziato una fragilità che mal si concilia con la loro movimentazione. Tuttavia, nonostante gli esiti di tali esami, evidentemente sottovalutati, gli argenti di Morgantina nel gennaio 2015 sono stati ancora una volta trasferiti negli Stati Uniti per il prestito quadriennale, ritornando in Sicilia solo nello scorso giugno 2020 per essere esposti al Museo archeologico di Aidone, loro naturale sede espositiva. È tempo – conclude Samonà – che si avviino le necessarie procedure per sollecitare una revisione del trattato internazionale in vista di una definitiva restituzione degli argenti alla Sicilia, anche per la conservazione e la tutela di questi reperti”.