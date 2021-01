Fondo nazionale montagna, Armao: “Alla Sicilia 605mila euro dalla Conferenza Stato-Regioni”

Il Fondo nazionale per la montagna è stato istituito dall’art. 2 della legge 31 gennaio 1994, ed è finalizzato per i piccoli comuni totalmente e parzialmente montani (fino a 40,000 abitanti).

Gli importi sono erogati direttamente alle Regioni e vanno ad incrementare i Fondi regionali destinati ai comuni montani.

Gaetano Armao, che ha partecipato – in qualità di vicepresidente ed assessore all’Economia della Regione siciliana – alla seduta della Conferenza Stato-Regioni in cui si è deciso il riparto del Fondo Nazionale della Montagna per il 2020, ha comunicato essere stati destinati alla Sicilia circa 605 mila euro.

La disponibilità complessiva del Fondo per l’annualità 2020 ammonta a 9.185.694 euro e, attraverso la Conferenza delle regioni, verrà erogata in maniera più tempestiva rispetto agli scorsi anni poiché anche questo contributo a favore delle piccole comunità montane à da considerarsi un obiettivo primario in considerazione della situazione economica particolarmente dura determinata dalle modalità di contrasto al Covid-19.

“Un ulteriore intervento a favore delle nostre 70 comunità montane – ha commentato l’assessore Gaetano Armao a margine della Conferenza delle Regioni – che per le loro peculiarità e dimensioni hanno forse accusato più duramente la crisi economica del periodo COVID19, ma che vanno fortemente sostenute in ragione delle grosse difficoltà che questi territori e le loro popolazioni stanno attraversando”