Lavoratori autonomi e professionisti, istituito Fondo per l’esonero dai contributi previdenziali

La legge di bilancio 2021 ha disposto lo stanziamento iniziale di un miliardo di euro per l’esonero parziale dei contributi per redditi da lavoro autonomo.

La misura è rivolta sia agli iscritti alla gestione separata INPS che agli enti di previdenza privati.

Per contrastare le conseguenze economiche dell’emergenza Covid, la nuova legge di Bilancio n. 178/2020 ha istituito il Fondo per l’esonero dai contributi previdenziali dovuti dai lavoratori autonomi e dai professionisti, cui potranno accedere coloro che hanno percepito nel 2019 un reddito complessivo non superiore a 50.000 euro e abbiano subito un calo del fatturato o dei corrispettivi nell’anno 2020 non inferiore al 33 per cento rispetto all’anno precedente.

Esclusi dall’esonero i premi dovuti all’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL).

Le norme attuative saranno disposto per decreto da Ministero del Lavoro e MEF entro 60 giorni dall’entrata in vigore della legge (1/1/2021).

LEGGE 30 dicembre 2020, n. 178

Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023.

Art. 1, commi 20-22

20. Al fine di ridurre gli effetti negativi causati dall’emergenza

epidemiologica da COVID-19 sul reddito dei lavoratori autonomi e dei

professionisti e di favorire la ripresa della loro attivita’, e’

istituito, nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle

politiche sociali, il Fondo per l’esonero dai contributi

previdenziali dovuti dai lavoratori autonomi e dai professionisti,

con una dotazione finanziaria iniziale di 1.000 milioni di euro per

l’anno 2021, che costituisce il relativo limite di spesa, destinata a

finanziare l’esonero parziale dal pagamento dei contributi

previdenziali dovuti dai lavoratori autonomi e dai professionisti

iscritti alle gestioni previdenziali dell’Istituto nazionale della

previdenza sociale (INPS) e dai professionisti iscritti agli enti

gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza di cui al

decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e al decreto legislativo

10 febbraio 1996, n. 103, che abbiano percepito nel periodo d’imposta

2019 un reddito complessivo non superiore a 50.000 euro e abbiano

subito un calo del fatturato o dei corrispettivi nell’anno 2020 non

inferiore al 33 per cento rispetto a quelli dell’anno 2019. Sono

esclusi dall’esonero i premi dovuti all’Istituto nazionale per

l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL).

21. Con uno o piu’ decreti del Ministro del lavoro e delle

politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle

finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in

vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalita’

per la concessione dell’esonero di cui al comma 20 nonche’ la quota

del limite di spesa di cui al comma 20 da destinare, in via

eccezionale, ai professionisti iscritti agli enti gestori di forme

obbligatorie di previdenza e assistenza di cui al decreto legislativo

30 giugno 1994, n. 509, e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n.

103, e i relativi criteri di ripartizione. A valere sulle risorse di

cui al comma 20 sono altresi’ esonerati dal pagamento dei contributi

previdenziali i medici, gli infermieri e gli altri professionisti e

operatori di cui alla legge 11 gennaio 2018, n. 3, gia’ collocati in

quiescenza e assunti per l’emergenza derivante dalla diffusione del

COVID-19.

22. Gli enti previdenziali di cui ai commi 20 e 21 provvedono al

monitoraggio del rispetto dei limiti di spesa di cui ai medesimi

commi 20 e 21 e comunicano i risultati di tale attivita’ al Ministero

del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell’economia e

delle finanze. Qualora dal predetto monitoraggio emerga il

verificarsi di scostamenti, anche in via prospettica, rispetto al

predetto limite di spesa, non sono adottati altri provvedimenti di

concessione dell’esonero.



