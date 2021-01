Resto al Sud, estesa a 55 anni età massima beneficiari agevolazioni per nuove attività d’impresa

La legge di Bilancio 2021 estende da 45 a 55 anni l’età massima per beneficiare della misura Resto al Sud, introdotta dal D.L. n. 91/2017 (Disposizioni urgenti per la crescita economica nel Mezzogiorno), volta ad incentivare la nascita di nuove realtà imprenditoriali ad opera di giovani nelle regioni del Meridione, in Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia.

Ben 6.831 le iniziative finanziate al 30 novembre 2020 attraverso Resto al sud, con 219 milioni di euro di agevolazioni concesse e 25.807 posti di lavoro creati.

Per accedere ai finanziamento Resto al Sud è necessario presentare domanda online attraverso la piattaforma di Invitalia. La misura copre il 100% delle spese, con finanziamenti che possono arrivare fino a 60.000 euro per le attività svolte in forma di ditta individuale o di libera professione esercitata in forma individuale; fino a 200.000 euro per le società composte da quattro soci.

Per tutte le iniziative imprenditoriali si prevede il 50% di contributo a fondo perduto e il 50% di finanziamento bancario agevolato a tasso zero.

L’art. 245 del Decreto Rilancio (D.L. 19 maggio 2020, n.34) ha previsto inoltre per le imprese di Resto al Sud un ulteriore contributo a fondo perduto a copertura del fabbisogno di circolante, di 15.000 euro per le attività svolte in forma di ditta individuale o di libera professione esercitata in forma individuale, di 10.000 euro per ogni socio, fino ad un massimo di 40.000 euro, per le attività esercitate in forma societaria

Attraverso la misura “Resto in Sicilia”, lo scorso novembre, con decreto del presidente Nello Musumeci n. 28/2020, il governo regionale ha regolamentato la concessione di ulteriori agevolazioni alle attività imprenditoriali in Sicilia già beneficiarie degli incentivi “Resto al Sud”, accessibili attraverso credito d’imposta grazie ad una convenzione tra il dipartimento Finanze e Credito dell’assessorato dell’Economia e l’Agenzia delle Entrate.



