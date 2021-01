Confapi Sicilia lancia spot “sull’infelice scelta del Governo Musumeci di rinviare l’attuazione del principio di parità”

La Giunta di governo della Sicilia tutta di uomini è stata ufficializzata. Confapi su quote rosa: “La Regione più grande d’Italia sceglie – insieme al Molise – di non rispettare i principi costituzionali ed europei che affermano la parità in politica”.

“Il presidente Musumeci sostiene di essere consapevole del valore e l’importanza della rappresentanza femminile nei luoghi di potere ma lascerà che ad occuparsene sia la prossima legislatura”, dichiara Confapi in una sua nota. “La colpa insomma è dei partiti. Ci chiede forse di fondare un nuovo partito ‘Pari Sicilia’ di sole donne per riconoscere capacità, professionalità e abilità nella quota di maggioranza dell’elettorato siciliano?”

Il referente della filiera Cinema e Spettacolo di Confapi Sicilia, il regista Antonio Messina, sceglie di celebrare l’infelice scelta con uno spot di sensibilizzazione a supporto della posizione della Confederazione delle Piccole e Medie Imprese, della presidente Confapi Sicilia Dhebora Mirabelli e delle tante eccellenti manager donne di aziende siciliane.

“Ormai è bufera nazionale come ha rilevato la stampa in questi ultimi giorni e questione che indigna tutta l’opinione pubblica”, conclude la nota di Confapi. “Davvero la Sicilia non ha abili donne oggi da nominare in posti decisionali di supporto all’azione di Governo per i prossimi difficilissimi anni? Oggi più che domani la Sicilia ha necessità di modelli femminili perchè le donne possono rivelarsi energia attiva strategica per la ripresa e il rilancio dell’economia. Lo dimostrano le nostre aziende, sane e indiscusse, guidate da donne e considerate eccellenze nel Mondo”.



