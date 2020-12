Decio Terrana, Udc: “Bene il Grande Centro in Sicilia se unione di intenti, non miscuglio di Sigle”

Il coordinatore siciliano dell’Udc Italia, Decio Terrana, commenta positivamente la proposta di collaborazione tra i vari gruppi Centristi all’Ars: Udc Italia, Italia Viva, Cantiere Popolare e Idea Sicilia.

L’auspicio è quello di una coesione di idee, come espresso dalla bozza di documento firmata come “Carta dei Valori” contro i populismi, trovando un’unione di intenti ed evitando quindi un mero cartello di sigle politiche.

“L’Udc Italia rappresenta oggi il partito politico più forte dell’Area Centrista Siciliana – dichiara Decio Terrana-. È stato da sempre catalizzatore di tutti quei gruppi moderati e del mondo cattolico che hanno sempre visto nello Scudo Crociato un vero e proprio punto di riferimento. Il nostro segretario nazionale Lorenzo Cesa ha fin ora portato avanti con grande determinazione il progetto di coesione tra tutte le forze moderate e le associazioni del mondo cattolico. La bozza di documento che abbiamo firmato è sicuramente un ottimo inizio di un percorso comune e di collaborazione tra le diverse aree centriste all’Ars; dobbiamo però essere attenti a non trasformare questo percorso in un mettere assieme diverse sigle politiche che finiscono poi per non trovare coesione”.

Gli esponenti politici siciliani che hanno sottoscritto la “Carta dei Valori” centrista, tra cui Nicola D’Agostino, Saverio Romano, Antonello Antinoro, Toto Cordaro, Mimmo Turano e Roberto Lagalla, si pronunciano contro “populismo e sovranismo, che intendiamo contrastare perché giudichiamo i programmi e le azioni di queste forze dannosi per gli interessi del Paese”.

Appena qualche giorno fa è stato siglato a Roma da Matteo Salvini, segretario federale della Lega per Salvini premier, e Roberto Di Mauro, del Movimento per la Nuova Autonomia – fedelissimo dell’ex governatore Raffaele Lombardo e vicepresidente dell’Assemblea Regionale Siciliana – un documento che sancisce tra le due forze politiche un “patto federativo, leale e collaborativo, basato su precisi progetti, idee chiare e programmi possibili, per la crescita della Sicilia, con l’obiettivo di condurla alla pari del resto del Paese”.



