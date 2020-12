Cantieri di Servizio, emendamento Ars on. Savona: “Proroga di 3 mesi per concreto aiuto ai siciliani durante l’emergenza“

Con un emendamento alla norma al vaglio in Aula, a firma di Riccardo Savona, deputato regionale di Forza Italia, è stata chiesta la prosecuzione dei Cantieri di servizio a valere sull’Avviso 1/2018 attualmente in corso.

“La crisi finanziaria scaturita dall’emergenza sanitaria – afferma il Presidente della Commissione Bilancio all’Ars, Riccardo Savona – sta investendo tutta la popolazione, in particolar modo le fasce più deboli.

Per questo motivo ho proposto tramite emendamento che il Dipartimento Lavoro autorizzi la prosecuzione dei Cantieri di servizio per altri 3 mesi, garantendo una boccata d’ossigeno a coloro i quali presenteranno le istanze di finanziamento. Le pratiche saranno con procedura a sportello e istruite secondo l’ordine cronologico di presentazione”.



Widget not in any sidebars