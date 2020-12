Nominata la nuova giunta dell’Unione dei Comuni delle Madonie guidata da Pietro Macaluso

Petralia Soprana. Dopo la conferma di Pietro Macaluso alla guida dell’Unione dei Comuni delle Madonie, nominata anche nuova giunta.

Fanno parte della squadra di governo gli assessori: Giuseppe Minutilla (sindaco di San Mauro Castelverde) nominato anche vice presidente, Giuseppe Scialabba (assessore di Pollina), Daniela Fiandaca (vice sindaco di Castellana Sicula), Pier Calogero D’Anna (sindaco di Bompietro), Michele Panzarella (sindaco di Aliminusa), Nicasio Di Cola (sindaco di Caccamo).

A tutti i componenti sono arrivati gli auguri del presidente Pietro Macaluso che voluto anche ringraziare i neo assessori per avere accettano la nomina esortandoli a continuare il percorso intrapreso affinché il progetto di sviluppo territoriale elaborato nell’ambito della strategia nazionale aree interne (SNAI) possa arrivare a compimento avviando altresì una nuova fase che veda ancor di più protagonista l’Unione dei Comuni delle Madonie sia in termini di servizi offerti alle comunità che di rappresentanza.



