Migranti, Bartolo: “Finalmente abolizione dei decreti insicurezza. Adesso battaglia Ue per cambiare regole asilo”

«Salutiamo con grande soddisfazione l’abolizione dei “decreti insicurezza”. Si può adesso aprire una pagina nuova per la gestione del fenomeno migratorio con nuove politiche per l’accoglienza». Così in una nota l’eurodeputato e vicepresidente della Commissione LIBE, Pietro Bartolo, a proposito dell’ok del Senato ai decreti Lamorgese. «E nell’Ue – prosegue Bartolo – dobbiamo dare battaglia per cambiare le assurde regole sull’asilo. Non ci poteva essere miglior viatico proprio oggi nella Giornata del migrante. Ce la possiamo fare».