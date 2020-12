Patrizia Di Dio rieletta presidente Confcommercio Palermo

“Orgogliosa di quanto e’ stato fatto finora, guardiamo al futuro con occhi nuovi e senso di responsabilità”.

Patrizia Di Dio è stata rieletta all’unanimità e per acclamazione presidente di Confcommercio Palermo.

L’assemblea elettiva si è svolta stamattina su piattaforma telematica con la partecipazione dei presidenti di categoria (la Federazione di Palermo conta 60 associazioni). Dopo la elezione della presidente, l’assemblea ha proceduto alla nomina dei 21 componenti del consiglio direttivo.



