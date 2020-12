Cassazione annulla ordine di arresto deputato Ars Carmelo Pullara

La sesta sezione della suprema Corte di cassazione ha annullato senza rinvio l’ordine di arrestare Carmelo Pullara, componente del gruppo misto all’Assemblea regionale siciliana.

Il parlamentare Ars era stato coinvolto nell’inchiesta “Sorella sanità” e accusato di turbativa d’asta. I supremi giudici hanno accolto il ricorso di Pullara, rappresentato dall’avvocato Giuseppe Di Peri, contro il provvedimento del tribunale del riesame di Palermo, che aveva ribaltato la decisione del gip Claudia Rosini. Per quest’ultimo giudice non c’erano infatti gli estremi per mettere ai domiciliari l’esponente politico agrigentino, mentre per il riesame gli indizi rappresentati dal pool coordinato dal procuratore aggiunto Sergio Demontis erano sufficientemente gravi.

La Cassazione ha ritenuto che non vi fossero elementi d’accusa tali da giustificare una misura cautelare.

Nel processo già fissato, la posizione del parlamentare regionale era stata stralciata proprio in attesa del pronunciamento della Cassazione.



