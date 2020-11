Sicilia: zona gialla, arancione o rossa, il rischio coronavirus continua. Non siamo in “zona verde”

gialla

«Il passaggio della Sicilia alla ‘zona‘ non è un liberi tutti. È, semmai, il richiamo a una maggiore responsabilità, sia per noi che la governiamo e sia per la comunità isolana tutta», ribadisce il presidente della Regione, che ha firmato l’ordinanza per adeguare le attuali restrizioni alla nuova classificazione. «Dobbiamo approfittare di questa piccola apertura – prosegue – per dimostrare di sapere mantenere una condotta improntata a. Del resto, abbiamo davanti a noi il mese di dicembre che possiamo e dobbiamo vivere con serenità, se sapremo essere presenti a noi stessi, ai nostri compiti, rispettosi delle regole che questa maledetta epidemia impone a ciascuno di noi».