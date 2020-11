Palermo, sindaco Orlando estende divieto stazionamento litorale da Sferracavallo ad Acqua dei Corsari

Il sindaco Leoluca Orlando ha emanato una nuova ordinanza che estende per i giorni 21, 22, 28 e 29 novembre 2020 dalle ore 5:00 alle ore 22:00 il divieto di stazionamento da Sferracavallo ad Acqua dei Corsari, in tutto il litorale, ivi comprese spiagge, coste, aree verdi aperte al pubblico, ancorché oggetto di concessione demaniale, e fatta comunque salva la specifica disciplina delle aree portuali.

“Il perdurare di una situazione grave per quanto riguarda i contagi e la pressione sulle strutture ospedaliere – dichiara il sindaco – richiede che proseguano limitazioni parziali, nella speranza che, rispettando tutti queste, si riesca ad evitarne di ben più drastiche e gravi.

Confido nella cura che i palermitani vorranno mostrare per la propria salute e quella dei propri cari”.

La precedente ordinanza (la n.151 dell’11 novembre scorso) che detta misure per il contrasto e il contenimento sul territorio comunale del diffondersi del virus Covid-19 individuando le aree di applicazione, viene integralmente confermata.



