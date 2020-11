Forza Italia, Micciché e Calderone ufficializzano adesione deputata Ars Ternullo. Annunciato passaggio in FI anche dell’on. Lantieri

Due nuovi ingressi in Forza Italia, Daniela Ternullo, di Mellino (provincia di Siracusa) e Luisa Lantieri, di Piazza Armerina (provincia di Enna). Entrambe provengono dal gruppo Ora Sicilia.

Martedì 17 novembre alle ore 12.30, presso la sala Pompeiana di Palazzo dei Normanni a Palermo, alla presenza del Presidente dell’Assemblea Regionale Siciliana, on. Gianfranco Micciché e del Capogruppo di Forza Italia, on. Tommaso Calderone, si terrà la presentazione della parlamentare Daniela Ternullo, che ha già ufficialmente aderito a Forza Italia.

Con i due nuovi ingressi, il partito guidato in Sicilia da Gianfranco Micchichè raggiunge la quota di 14 parlamentari all’Ars, secondo partito in aula dopo il Movimento 5 Stelle che conta 15 deputati regionali.

Forza Italia si pone così in una posizione di maggiore forza all’interno della maggioranza che sostiene il governo di Nello Musumeci. Potrebbe acquistare maggiore concretezza la possibilità di quel rimpasto di giunta che Miccichè chiede da tempo.



