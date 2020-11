Joe Biden presidente USA, Leoluca Orlando: “Fine di epoca segnata da culto della divisione”

Pur non essendo completate le operazioni di spoglio, le proiezioni dei risultati per l’elezione dei 538 “grandi elettori”, ovvero i delegati che compongono il collegio elettorale che elegge il presidente degli Stati Uniti attribuiscono a Joe Biden di avere raggiunto e superato la maggioranza assoluta di 270 componenti. Quando assumerà la carica sarà il 46° presidente degli Stati Uniti.



“L’affermazione di Joe Biden e Kamala Harris è una buona notizia per il mondo e per la democrazia. La fine di un’epoca segnata dal culto della divisione, della violenza, della contrapposizione fra fazioni.” Lo ha dichiarato il sindaco di Palermo Leoluca Orlando, commentando la notizia della conferma che Joe Biden è il “Presidente eletto” degli Stati Uniti d’America.



Widget not in any sidebars