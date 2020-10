È stato eletto il presidente della sezione Credito e Finanza di di Sicindustria Palermo. È Dario Costanzo, di Fidimed. I vicepresidenti sono Emanuele Pirazzoli, presidente di SNA (sindacato nazionale assicuratori), Giovanni Tusa della Banca di Credito Cooperativo di Altofonte e Caccamo e Marcella Cannariato A & C Broker.



